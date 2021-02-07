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Советник Трампа заявил, что экс-президент счастлив без соцсетей 

Газета.Ru и ещё 5 1 час назад
Советник Трампа заявил, что экс-президент счастлив
Фото: Jim Bourg/AP
Экс-президент США Дональд Трамп счастлив рад обходиться без социальных сетей после отбытия из Белого дома. Об этом заявил старший советник экс-лидера Джейсон Миллер, пишет Times.

"Президент был в очень хорошем настроении после отъезда, было несколько очень нежных моментов с его семьей… Впервые за многие годы я увидел президента по-настоящему расслабленным", — сказал Миллер.

Миллер был на борту самолета, на котором Трамп улетел во Флориду вместе с родственниками и другими членами семьи, отмечает издание.

"Президент сказал, что он счастливее, чем когда-либо. Он сказал, что это вообще-то хорошо — не быть в социальных сетях, не подвергаться воздействию замкнутого мирка ненависти, которым соцсети слишком часто становятся", — подчеркнул Миллер.

Ранее Twitter, Facebook, Instagram и другие соцсети заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа на различные сроки.
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В мире , США , Дональд Трамп , Джейсон Миллер , Газета The Times
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