Советник Трампа заявил, что экс-президент счастлив

"Президент был в очень хорошем настроении после отъезда, было несколько очень нежных моментов с его семьей… Впервые за многие годы я увидел президента по-настоящему расслабленным", — сказал Миллер.

Миллер был на борту самолета, на котором Трамп улетел во Флориду вместе с родственниками и другими членами семьи, отмечает издание.

"Президент сказал, что он счастливее, чем когда-либо. Он сказал, что это вообще-то хорошо — не быть в социальных сетях, не подвергаться воздействию замкнутого мирка ненависти, которым соцсети слишком часто становятся", — подчеркнул Миллер.

Ранее Twitter, Facebook, Instagram и другие соцсети заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа на различные сроки.