США приостановили соглашения об убежище с тремя странами

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«Соединённые Штаты приостановили действие и начали процесс расторжения соглашения о сотрудничестве в вопросах предоставления убежища с Сальвадором, Гватемалой и Гондурасом», — цитирует Блинкена сайт Госдепа США.

Отмечается, что это первые шаги на пути к более широкому сотрудничеству в регионе.

Госсекретарь уточнил, что данные действия не означают, что граница США закрыта.