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США приостанавливают действие соглашений об убежище с тремя странами 

RT на русском 28 минут назад
США приостановили соглашения об убежище с тремя странами
Фото: Reuters
США приостановили действие заключённых при бывшем президенте Дональде Трампе соглашений с Сальвадором, Гватемалой и Гондурасом о сотрудничестве по вопросам предоставления убежища, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Соединённые Штаты приостановили действие и начали процесс расторжения соглашения о сотрудничестве в вопросах предоставления убежища с Сальвадором, Гватемалой и Гондурасом», — цитирует Блинкена сайт Госдепа США.

Отмечается, что это первые шаги на пути к более широкому сотрудничеству в регионе.
Госсекретарь уточнил, что данные действия не означают, что граница США закрыта.
Ранее Энтони Блинкен провёл телефонные переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.
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В мире , США , Энтони Блинкен , Дональд Трамп , Госдеп США , Гватемала , Гондурас , Саудовская Аравия
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