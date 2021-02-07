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СМИ: в Чили вспыхнули протесты после убийства уличного артиста 

ТК «Звезда» 1 час назад
В Чили вспыхнули протесты после убийства уличного артиста
Фото: globallookpress.com
На курорте на юге Чили вспыхнули акции протестов после того, как правоохранители застрелили уличного артиста.
По данным СМИ, участники подожгли несколько общественных зданий в городе Пангипульи, установили горящие баррикады и забросали полицейский участок камнями. В связи с происходящим президент страны Себастьян Пиньера собрал экстренное совещание правительства.
В ближайшее время власти намерены установить все обстоятельства произошедшего и наказать виновных. Причина убийства не сообщается, ведется расследование, пишет Reuters.
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В мире , Происшествия , Себастьян Пиньера , Reuters , Чили
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