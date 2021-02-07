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Москва

После запрета абортов в Польше хотят создать «комнаты плача» для беременных 

Газета.ру и ещё 9 7 февраля 2021
В Польше появятся «комнаты плача» для беременных
Фото: Depositphotos
Минюст Польши выступил с предложением создать "комнаты плача" для беременных, пишет портал Notes from Poland. Таким образом министерство решило поддержать рожениц после того, как в стране вступило в силу решение Конституционного суда о запрете абортов.
Авторы инициативы считают, что беременные женщины могли бы приходить в такие комнаты, чтобы поплакать. Кроме того, там им будут оказывать психологическую и социальную поддержку. Ранее Конституционный суд Польши принял решение о том, что прерывание беременности при обнаружении патологии плода не соответствует положениям конституции страны. Это вызвало волну протестов в стране.
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В мире , Минюст РФ , Польша
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