Националисты в Киеве потребовали закрыть еще два телеканала

Украинские националисты потребовали от властей закрыть еще два телеканала — "Наш" и "Интер", обвинив их в "работе на ФСБ ". Ультраправые назвали ресурсы "ватными телеканалами". Собравшиеся на акции кричали, что журналистов надо поместить "в штрафные изоляторы украинских тюрем", и что "московских пропагандистов нужно бить по морде, а то вата разгулялась".

Националисты провели в Киеве около офисов телеканалов «Наш» и «Интер» акции под общим названием «Добейте выживших» — ультраправые потребовали закрытия этих ресурсов, обвиняя их в пророссийской позиции.

Предыдущая акция националистов тремя днями ранее закончилась попыткой штурма здания «Нашего», нападениями на двух журналистов и арестами ультраправых (которых почти сразу отпустили из полиции), сообщает информационный портал «Страна.ua».

На нынешней акции присутствовали два самых видных украинских националиста — руководитель организации С14 Евгений Карась , а также Дмитрий Корчинский , возглавляющий партию «Братство» (по решению Верховного суда РФ признана экстремистской, ее деятельность на территории России запрещена).

В этот раз около обоих офисов дежурили наряды ОМОНа.

Корчинский в своем обращении в Facebook назвал «Наш» и «Интер» «ватными телеканалами».

«Мы расширяем фронт борьбы. Сегодня будем атаковать — разумеется, мирно и в рамках закона — телеканал «Наш». Жизнь для ватников на Украине возможна, только если они сотрудничают с СБУ», — предупредил он.

Карась же выступил перед собравшимися после того как националисты доставили к офису телеканала концертную аудиоаппаратуру.

«Очистите свои души, мы заплатим вам деньги, если вы уволитесь, я устрою вас на работу, только покайтесь за то, что работаете на ФСБ», — обратился он к руководству и рядовым журналистам «Нашего» и «Интера».

Собравшиеся, некоторые из которых держали в руках плакаты с надписью: «Ихний», кричали, что журналистов надо поместить «в штрафные изоляторы украинских тюрем», и что «московских пропагандистов нужно бить по морде, а то вата разгулялась».

В этот раз, однако, обошлось без столкновений, рукоприкладства и задержаний. Около 18.00 (19.00 мск) акция прекратилась.

Праворадикальную организацию С14 («Січ» — «Сечь» по-украински) сайт «Украина.Ру» называет «организованной преступной группировкой, используемой „майданной“ властью в качестве инструмента расправы над инакомыслящими.

Консорциум по изучению и анализу терроризма (Terrorism Research & Analysis Consortium, TRAC) при университете штата Мэриленд внес С14 в список террористических организаций.

Во вторник, 2 февраля, украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции против каналов „112 Украина“, NewsOne и ZIK. Их обвинили в пропаганде и „информационном терроризме“. СМИ активно критиковали киевские власти.

Так, телеканалы больше не будет в эфире украинского телевидения.

Их могут запретить к показу и на YouTube, так как соответствующее заявление направило министерство культуры и информационной политики Украины. Ведомство требует заблокировать их.

Комментируя свое решение, украинский лидер записал видеообращение, в котором привел цитату героя повести „Собачье сердце“ профессора Филиппа Преображенского.

При этом Зеленский назвал Михаила Булгакова „украинским писателем“, хотя тот писал исключительно на русском языке и весь творческий период жизни жил в Москве.

»Цитата на языке оригинала: «Не читайте перед обедом советских газет». Позвольте дополнить классика: не читайте перед обедом продажные СМИ и не смотрите карманные телеканалы. Если только не хотите получить на обед порцию сочной и отборной брехни», — заверил Зеленский.

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил в эфире ток-шоу «Свобода слова», что закрытие телеканалов может вынудить Россию напасть на Мариуполь и Херсон с помощью диверсионно-разведывательных групп.