Евросоюз обвинили в создании угрозы мировой войны за вакцины

Миру угрожает «прививочный национализм». Ранним его признаком стал скандал между Европейским союзом и фармацевтическим холдингом AstraZeneca, в результате которого ЕС пригрозил запретить экспорт вакцин, произведенных в Европе. Об этом пишет Business Insider

ЕС также пригрозил ограничить экспорт вакцин в третьи страны, включая Британию. Европейцы беспокоятся, что вакцины всем не хватит.

Эксперты серьезно обеспокоены тем, что действия ЕС подтолкнут другие страны к аналогичным планам. В итоге миру грозят разрушительные торговые войны из-за вакцин, а «вакцинный национализм» станет приемлемой тактикой.

Высокопоставленный представитель международной торговли заявил, что «действия Европейской комиссии на прошлой неделе открыли ящик Пандоры» и «стали весьма опасным сигналом».

Другие эксперты также говорят о «неопределенности в глобальном распределении вакцин».

Специалистов беспокоят несколько возможных сценариев.

Существует реальная опасность того, что другие страны могут ввести экспортный контроль над вакцинами. Производством вакцин занимаются немногие государства. Некоторые из них уже продемонстрировали тенденцию накапливать запасы во время пандемии, как, к примеру, США.

Кроме того, некоторые из ингредиентов, обычно используемых в производстве вакцин, находятся в определенных странах. Одним из примеров является экстракт чилийской мыльной коры — продукт, который усиливает иммунный ответ организма на укол. Ожидается, что он будет использоваться в вакцине Novavax.

Фундаментальная проблема заключается в том, что производственных мощностей недостаточно для вакцинации всего мира. При нынешних темпах к концу года будут вакцинированы только 10% населения планеты, а к концу 2022 года этот показатель вырастет до 21%.

Ограниченные запасы будут использованы для иммунизации населения богатых стран, которые заранее скупили почти все вакцины. Но националистический, протекционистский подход повлечет огромные издержки. Это продлит пандемию и увеличит вероятность появления нового вакцинорезистентного штамма.

«Есть опасения, что в глобальной войне за вакцины проиграют все стороны», — резюмирует Business Insider.