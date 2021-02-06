Саакашвили предрек Украине потерю Херсона и Мариуполя 

Политик заявил, что этот шаг президента Владимира Зеленского не поможет ему остановить войну в Донбассе, а только выведет столкновения на новый этап.

"Будут стрелять еще больше, давайте не будем себя обманывать. Будут стрелять гораздо больше", — добавил Саакашвили в эфире телеканала "Украина".

По его мнению, в конце концов Мариуполь Херсон отойдут России . Саакашвили объяснил свою точку зрения тем, что Москве якобы необходим "плацдарм" на Украине, чтобы содержать Крым, снабжать его водой и улучшить логистику.

"Им надо обязательно контролировать Мариуполь и Херсон. И они будут готовить основания (для военной операции. — Прим.ред.)", — заявил он.

Различные украинские политики, военные и общественники регулярно делают заявления о возможных территориальных потерь страны.

В июле экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может потерять восемь регионов в случае нового майдана. По его словам, в случае волнений в стране, полиция не сможет ничего противопоставить гражданскому противостоянию, а соседние страны смогут занять территории, которые считают исконно своими.

Примерно в тот же период Михаил Саакашвили прогнозирвоал распад страны из-за действий местных властей. По его словам, готовится большой реванш тех сил, которые Зеленский "подвинул из центральной власти в прошлом году".