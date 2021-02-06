Переехавший в шикарный особняк сын Байдена возмутил американцев 

Американцы припомнили сыну президента США Джо Байдена Хантеру, который переехал в трехэтажный особняк стоимостью 5,4 млн долларов, коррупцию, незаконные деньги от Китая Украины , а также призвали к импичменту лидера страны.

Вместе с супругой и десятимесячным сыном Байден-младший переехал в трехэтажный особняк стоимостью 5,4 млн долларов и площадью — около 1 тыс. 200 квадратных метров, находящийся в американской Венеции в штате Калифорния. В нем располагаются две люксовые спальни, огромная гостиная с белым известняковым полом и мраморная ванная комната. Также в распоряжении жильцов — терраса с садовой мебелью и камином. На территории располагается собственный бассейн и большой балкон с видом на воду. Кроме того, семья находится под круглосуточной охраной Секретной службы США, передает «ФАН»

До конца 2020 года Хантер с супругой и ребенком проживали в трехэтажном доме стоимостью 3,8 млн долларов на Голливудских холмах.

Жители США припомнили Хантеру коррупцию, незаконные деньги от Китая и Украины, а также призвали к импичменту лидера страны Джо Байдена. Многие задались вопросом, откуда «снова взял деньги, Хантер?».

«Должно быть, эти богатые заработали деньги путем нечестных сделок», — уверены американцы.

«Нет ничего лучше, когда правительство платит за твою безопасность, особенно когда получаешь миллионы от китайского правительства. Я упомянул Украину? Это нормально состоять в преступном клане», — надсмехаются пользователи Сети.

Читатели Fox News подчеркивают: несмотря на неблагоразумные траты, сын президента США ничего не умеет и нигде не работает.

«Отвратительно для человека, уволенного со службы. У него нет никаких навыков, кроме курения крэка и зарабатывания денег на коррупции своего отца», — отмечают в комментариях одни.

«Проходит ли он аудит? Откуда у него такие деньги на дом, если он безработный?» — вопрошают другие.