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Москва

Нидерланды отказались от расследования по незакрытому воздушному пространству в деле MH17 

ТАСС 1 час назад
Нидерланды приняли решение не проводить расследование в отношении незакрытого воздушного пространства над восточной частью Украины в день крушения малайзийского Boeing в 2014 году. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте голландского правительства.
Решения властей основываются на 176-страничном докладе, подготовленном Фондом безопасности полетов, в котором проанализированы 34 случая крушения гражданских самолетов над зонами конфликтов. Один из выводов независимых экспертов заключается в том, что установлено недостаточно фактов, указывающих на то, что украинские власти, ответственные в то время за безопасность полетов над восточной частью Украины, были осведомлены или могли быть осведомлены об угрозе для гражданской авиации выше той части воздушного пространства, которая уже была закрыта. На основе этого заключения правительство в пятницу заявило, что "не видит причин для пересмотра обозначенной ранее позиции, заключающейся в том, что на данный момент нет достаточных оснований для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства".
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Изучение фактов, касающихся незакрытого воздушного пространства, было инициировано парламентом Нидерландов в 2019 году. В фонде также отметили, что российским авиационным властям, ответственным за прилегающее к зоне конфликта воздушное пространство, не было известно об угрозах для гражданской авиации. Голландское правительство подчеркнуло, что доклад подготовлен в тесном сотрудничестве с Россией и Украиной и будет передан послам обеих стран в Нидерландах.
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В мире , Видео , Boeing , Алмаз-Антей
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