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Зеленский пообещал наказывать украинцев за бизнес в Крыму и Донбассе 

Секрет Фирмы 1 час назад
Зеленский пообещал наказывать украинцев за бизнес в Крыму и Донбассе
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал вводить санкции в отношении украинцев, которые занимаются бизнесом в Крыму и Донбассе.
По словам главы государства, ведущие бизнес на указанных территориях создают угрозу безопасности, поэтому «страна будет с ними бороться» и наказывать.

«И как президент я обязан и буду действовать любыми доступными мне законными способами для нейтрализации подобных угроз. В том числе при помощи санкций», — сказал Зеленский.

Заявление украинского лидера прозвучало в контексте недавнего решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести санкции против депутата Верховной рады Тараса Козака. Ему принадлежат три оппозиционных телеканала в стране — «112 Украина», ZIK и NewsOne. Санкции привели к тому, что каналы лишились лицензий и прекратили вещание. У парламентария на пять лет заблокировали активы и запретили ему выводить капиталы за пределы Украины.
На Украине начали процедуру импичмента Зеленского
Ранее в МИД Украины пообещали наказать российскую компанию «Яндекс» за работу в Крыму. Сейчас чиновники ищут варианты для привлечения IT-гиганта к ответственности, хотя его деятельность на полуострове пока не подпадает под соответствующие санкции Евросоюза.
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Комментарии 59
В мире , Тарас Козак , Владимир Зеленский , МИД , ЕС , Яндекс , Верховная Рада , Республика Крым
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