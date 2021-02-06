Зеленский пообещал наказывать украинцев за бизнес в Крыму и Донбассе 

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал вводить санкции в отношении украинцев, которые занимаются бизнесом в Крыму и Донбассе.
По словам главы государства, ведущие бизнес на указанных территориях создают угрозу безопасности, поэтому «страна будет с ними бороться» и наказывать.
«И как президент я обязан и буду действовать любыми доступными мне законными способами для нейтрализации подобных угроз. В том числе при помощи санкций», — сказал Зеленский.
Заявление украинского лидера прозвучало в контексте недавнего решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести санкции против депутата Верховной рады Тараса Козака. Ему принадлежат три оппозиционных телеканала в стране — «112 Украина», ZIK и NewsOne. Санкции привели к тому, что каналы лишились лицензий и прекратили вещание. У парламентария на пять лет заблокировали активы и запретили ему выводить капиталы за пределы Украины.
Ранее в МИД Украины пообещали наказать российскую компанию «Яндекс» за работу в Крыму. Сейчас чиновники ищут варианты для привлечения IT-гиганта к ответственности, хотя его деятельность на полуострове пока не подпадает под соответствующие санкции Евросоюза.