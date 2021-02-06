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Украина впервые с июля обстреляла ДНР из орудий калибра 122 мм 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Украина впервые с июля обстреляла ДНР из орудий калибра 122 мм
Фото: РИА Новости
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли в субботу Донецкую народную республику (ДНР) из орудий калибра 122 мм. Такой вид вооружений был применен украинской стороной впервые после вступления в силу дополнительных мер по контролю за перемирием в конце июля прошлого года.
ВСУ выпустили 12 артиллерийских снарядов калибра 122 мм по западной окраине Донецка. Обстрел был зафиксирован в 10:05 в субботу, сообщило Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на представительство ДНР. Огонь велся в направлении поселка Старомихайловка со стороны подконтрольного украинским властям города Красногоровки. При этом также применилось вооружение боевой машины пехоты. Информация о пострадавших не поступала, передает ТАСС со ссылкой на данные представительства.
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Предыдущий факт использования украинской армией 122-миллиметровых орудий был зафиксирован 9 июля 2020 года, до введения дополнительных мер, запрещающих применение любого вооружения.
Ранее пецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тысячи нарушений режима тишины в Донбассе.
Напомним, представители офиса президента Украины, Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и вооруженных сил Украины (ВСУ) по поручению главы государства Владимира Зеленского прибыли в Донбасс для проверки состояния ВСУ.
Между тем, экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил об обострении ситуации в Донбассе.
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В мире , Леонид Кравчук , Владимир Зеленский , Министерство обороны , ОБСЕ , ИТАР-ТАСС , Донецк , Донецкий , Красногоровка , Старомихайловка
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