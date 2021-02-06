Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу заявила, что Германия и ЕС оставляют за собой право расширить санкции против России на фоне последних событий, но подчеркнула, что Европа и РФ должны и далее оставаться в диалоге из "стратегической необходимости".

Говоря о проекте "Северный поток — 2", она отметила, что позиция правительства ФРГ остается неизменной.

"Я приветствую тот факт, что федеральное правительство Германии придерживается "Северного потока — 2", — сказал Курц в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

По словам австрийского канцлера, "Северный поток — 2" — это "европейский проект", который отвечает интересам многих стран ЕС.

"Я не считаю необходимым связывать реакцию на действия против оппозиционера (Алексея) Навального со строительством "Северного потока — 2". Кто-либо, кто считает, что новый трубопровод в интересах только России, ошибается", — отметил канцлер Австрии.

Он подчеркнул, что от газопровода выиграют Германия, Австрия и ряд других европейских стран. В целом, по его мнению, "Северный поток — 2" — это "очень позитивный проект".

Австрийский канцлер также призвал к освобождению Навального, назвав приговор против него "неприемлемым". Вместе с тем он отметил важность "диалога с Россией" со стороны ЕС, несмотря на все различия между сторонами.

Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Алексею Навальному условный срок по делу компании " Ив Роше " и заменить его на три с половиной года колонии общего режима . Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, обратились с призывом к российским властям освободить Навального. МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.