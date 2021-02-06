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В Чехию поступила первая партия вакцины от AstraZeneca 

ТАСС 1 час назад
В Чехию поступила первая партия вакцины от AstraZeneca
Фото: РИА Новости
Первая партия вакцины против коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca в субботу поступила в Чехию. Об этом ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения республики.

"Первая партия вакцины компании AstraZeneca поступила в республику, — отметили в ведомстве. — Она состоит из 19 200 доз препарата".

В Чехии 27 декабря прошлого года началась вакцинация от коронавируса. Ее прошли 343 269 жителей (2,33%). В республику с населением в 10,71 млн граждан пока поступали вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также американской компании Moderna.
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В мире , Pfizer
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