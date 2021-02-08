Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Швейцарца судили за оплату услуг проституток фальшивыми деньгами 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Мужчина оплатил услуги проституток фальшивыми деньгами
Фото: pixabay.com
Суд в Швейцарии приговорил жителя Базеля к трём годам лишения свободы условно за изготовление фальшивых банкнот и попытку расплатиться ими за услуги проституток.
50-летний мужчина самостоятельно распечатывал деньги на обычном струйном принтере. Фальшивками он решил заплатить за дорогие секс-услуги. Одной из девушек он выплатил €2 тысячи (около 180 тысяч рублей), во втором случае он потратил 10 тысяч швейцарских франков (около 800 тысяч рублей).
Отмечается, что фальшивые деньги были сделаны крайне непрофессионально. Они были напечатаны на обычном принтере и не имели никаких элементов защиты. В суде заявили, что определить фальшивки мог бы «даже слепой», сообщает Lenta.ru.
Обман швейцарца раскусили после того, как одна из проституток попыталась внести полученные деньги на банковский счёт через банкомат. Устройство не приняло любительские реплики купюр. После этого девушка обратилась в полицию.
Ранее NEWS.ru писал, что в Ростове-на-Дону сотрудница инкассаторской фирмы попалась на хищении. За несколько лет она в общей сложности украла 9,4 млн рублей, она заменяла настоящие банкноты на купюры банка приколов.
Видео дня. Пьяный покупатель с ножом разгромил магазин
News.ru: последние новости
Иран выразил России протест из-за названия Персидского залива Иран выразил России протест из-за названия Персидского залива Боррель посетил место убийства Немцова перед отъездом из Москвы Боррель посетил место убийства Немцова перед отъездом из Москвы США приостановили действие соглашений про убежище с тремя странами США приостановили действие соглашений про убежище с тремя странами
Комментарии
В мире , Lenta.ru , Базель , Малайзия , Швейцария
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с места смертельного отравления газом
01:37
Видео с места смертельного отравления газом
Происшествия
Видео пуска противоракеты системы ПРО ВКС РФ
00:34
Видео пуска противоракеты системы ПРО ВКС РФ
Армия
Видео ответа Лаврова на критику по Навальному
06:42
Видео ответа Лаврова на критику по Навальному
Политика
Взлёт Ан-124 Руслан RA-82035 сняли на видео
04:46
Взлёт Ан-124 Руслан RA-82035 сняли на видео
Армия
Надевшая трусики вместо маски в ресторане россиянка попала на видео
00:44
Надевшая трусики вместо маски в ресторане россиянка попала на видео
Общество
На Васильевском острове автомобиль вылетел в Неву и попал на видео
00:33
На Васильевском острове автомобиль вылетел в Неву и попал на видео
Происшествия
Появилось видео боя Волкова и Оверима
00:16
Появилось видео боя Волкова и Оверима
Опубликовано видео пожара на Варшавском шоссе
00:16
Опубликовано видео пожара на Варшавском шоссе
Пожары
Экстремал с парашютом спрыгнул с высотки в Иркутске и попал на видео
00:48
Экстремал с парашютом спрыгнул с высотки в Иркутске и попал на видео
Общество
Появилось видео взрыва под мостом в Иркутске
00:15
Появилось видео взрыва под мостом в Иркутске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение