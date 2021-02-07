Вакцина британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета может быть малоэффективна против южноафриканского штамма коронавируса. Об этом сообщила в субботу вечером газета Financial Times со ссылкой на предварительные результаты готовящегося к публикации исследования.

По информации издания, в ходе клинических испытаний в ЮАР с участием 2 026 человек две дозы препарата не продемонстрировали способности защищать вакцинированных от слабых и среднетяжелых форм заболевания, вызываемого новым генетическим вариантом вируса. Ожидается, что результаты исследования будут официально представлены в понедельник.

В AstraZeneca заявили агентству Reuters , что речь идет о результатах небольшого по числу участников испытания I/II фазы. Они действительно подтвердили "ограниченную эффективность вакцины" для предотвращения средних по тяжести форм заболевания в случае с южноафриканским штаммом вируса.

"Мы считаем, что наша вакцина может защищать от тяжелого течения болезни, так как активность нейтрализующих антител [при ее применении] та же, что и в случае с другими вакцинами от COVID-19, показавшими, что они помогают предотвратить тяжелые формы болезни, особенно при оптимизации интервала между введением двух доз до 8-12 недель", — заявил агентству представитель компании.

По его словам, в ходе исследования в ЮАР не удалось точно оценить то, насколько хорошо препарат защищает от тяжелых форм заболевания, а также случаев госпитализации и смерти, так как добровольцами в основном были молодые и здоровые люди, у которых болезнь как правило протекает без серьезных осложнений. Половина участников исследования получила как минимум одну дозу вакцины, вторая — как минимум одну дозу плацебо.

В Оксфордском университете подчеркивают, что в настоящий момент разработчики вакцины работают над ее модификациями, учитывающими особенности наиболее распространенных новых штаммов вируса. Ранее на этой неделе AstraZeneca сообщила о высокой эффективности своей вакцины против британского штамма вируса.

Ранее разработчики вакцин Novavax и Johnson & Johnson сообщили о том, что их препараты показывают меньшую эффективность против южноафриканского варианта коронавируса по сравнению с другими штаммами. Небольшое снижение эффективности против штамма из ЮАР в лабораторных условиях показала также вакцина компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

Региональные штаммы

Выявленные в ЮАР и Бразилии генетические варианты коронавируса вызывают тревогу у специалистов, так как обладают мутацией E484K в шиповидном белке, которая предположительно помогает вирусу уходить от иммунного ответа и может снижать эффективность применяемых вакцин. В начале февраля также стало известно о единичных случаях выявления такой мутации у британского штамма коронавируса.

Власти ЮАР 21 декабря объявили, что осенью на юге страны была обнаружена новая форма коронавируса. Вирус, получивший маркировку 501Y. V2 или B1.351, вызвал в республике вторую волну эпидемии, пик которой пришелся на середину января. Предварительные исследования показывают, что эта разновидность коронавируса распространяется с очень высокой скоростью. В Великобритании выявлено уже более ста случаев заражения южноафриканским штаммом, в том числе больше 10 — у людей, не ездивших в последнее время за рубеж.

Британский штамм коронавируса В.1.1.7 был впервые выявлен в сентябре, однако привлек пристальное внимание экспертов лишь в декабре, когда начал становиться доминирующим в Англии. Согласно предварительным оценкам экспертов, он может быть до 70% более заразным, чем ранее встречавшиеся в стране генетические варианты вируса, а его летальность может быть выше на 30%.