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Москва

ВОЗ заявила о снижении темпов распространения COVID-19 

Вечерняя Москва и ещё 15 2 часа назад
ВОЗ заявила о снижении темпов распространения COVID-19
Фото: twitter.com/mfame_guru
В мире наблюдается снижение темпов распространения коронавируса нового типа. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкховен.

— Это хороший момент, чтобы подчеркнуть тот факт, что мы наблюдаем снижение числа инцидентов (случаев ковида — прим. «ВМ») в ряде стран, — сказала она на брифинге.

По мнению специалиста, улучшить обстановку получилось за счет мер, прерывающих цепочки передачи COVID-19. Еще один «невероятно мощный инструмент» борьбы с вирусом — вакцинация, считает Керкховен.
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Эксперт ВОЗ призвала не расслабляться и продолжить соблюдать меры противодействия пандемии, пишет РИА Новости.
Ранее ВОЗ сообщила, что число привившихся от коронавируса в мире превысило количество заболевших.
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В мире , ЕС , ВОЗ , РИА Новости
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