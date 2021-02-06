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Ковидная свадьба: в Мадриде пациенты с коронавирусом обвенчались в больнице 

Мир24 1 час назад
Ковидная свадьба: Пациенты с COVID обвенчались в больнице
Фото: Reuters
Коронавирус не остановит любовь — в Мадриде пациенты с COVID -19 поженились прямо в госпитале, сообщает «МИР 24».
Невесте Росарио — 62 года, а ее избраннику Фернандо — 70. Вместе они уже 14 лет. Но мужчина решился на предложение руки и сердца лишь, когда попал в реанимацию. Свадьбу решили не откладывать и повенчались прямо в больнице. Священник провел церемонию по видеосвязи. Гостями праздника стали врачи и медсестры. Они же ловили свадебный букет невесты.

«Он никогда не просил меня выйти за него замуж. И вот неделю назад он отправил мне сообщение в WhatsApp с предложением. Это было такое счастье! Я ответила: «Конечно!» Я мечтала стать его женой всю жизнь!» — рассказала невеста.

После церемонии Росарио вернулась в свою палату. Она верит, что ее муж скоро поправится и они вместе уедут домой.
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В мире , Испания , Мадрид
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