Ковидная свадьба: Пациенты с COVID обвенчались в больнице

Коронавирус не остановит любовь — в Мадриде пациенты с COVID -19 поженились прямо в госпитале, сообщает «МИР 24».

Невесте Росарио — 62 года, а ее избраннику Фернандо — 70. Вместе они уже 14 лет. Но мужчина решился на предложение руки и сердца лишь, когда попал в реанимацию. Свадьбу решили не откладывать и повенчались прямо в больнице. Священник провел церемонию по видеосвязи. Гостями праздника стали врачи и медсестры. Они же ловили свадебный букет невесты.

«Он никогда не просил меня выйти за него замуж. И вот неделю назад он отправил мне сообщение в WhatsApp с предложением. Это было такое счастье! Я ответила: «Конечно!» Я мечтала стать его женой всю жизнь!» — рассказала невеста.

После церемонии Росарио вернулась в свою палату. Она верит, что ее муж скоро поправится и они вместе уедут домой.