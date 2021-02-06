США решили привлечь Китай к ответственности

По словам официального представителя американского ведомства Неда Прайса, госсекретарь подтвердил настрой на совместную работу с союзниками и партнерами в целях защиты общих интересов и ценностей. Также Вашингтон намерен «привлечь КНР к ответственности за ее действия, угрожающие стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе и в Тайваньском проливе, и за то, что она (КНР, — прим. „ВМ“) подрывает международный порядок, „основанный на правилах“, добавил Прайс, цитируя Блинкена.

Помимо этого, уточняет представитель Госдепа, руководитель ведомства сказал китайскому коллеге, что Штаты будут и дальше отстаивать права человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, Тибете и Гонконге.