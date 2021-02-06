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Москва

Россию обвинили в энергетическом кризисе на Украине 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Россию обвинили в энергетическом кризисе на Украине
Фото: Anton Belitsky/Russian Look
В том, что Украина оказалась на грани энергетического коллапса, ожидаемо обвинили «руку Москвы». Якобы Россия пытается извлечь выгоду из сложившейся ситуации и «задействовать энергетические рычаги влияния» на Киев.
А привело к кризису отсутствие контроля над запасами топлива со стороны правительства Украины и умышленные действия игроков рынка, считает президент украинского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар. Он в своей статье для издания «Главред» написал, что определить грань между злым умыслом России и «игрой на врага со стороны полезных идиотов» сложно.
Сколько в этих действиях коварного замысла врага, а сколько — игры на врага со стороны полезных идиотов, сказать трудно. Но совершенно очевидно, что Россия вновь активизировала попытки задействовать энергетические рычаги влияния на Украину, — пишет политолог.
Он признаёт, что дефицит запасов угля на складах ТЭС угрожает их работе и может привести к веерным отключениям. Но похвалил власти за то, что те заранее сообщили о дефиците, потому что теперь потребители будут готовы к внештатным ситуациям.
Также Гончар понимает, что Украине придётся покупать топливо у Белоруссии и России, но, по его мнению, это «ударит по стране в целом, потому что заставляет её покупать электроэнергию у страны-агрессора».
Ранее NEWS.ru писал, что объём поставок электроэнергии из России на Украину составляет 500 МВт, а из Белоруссии — 650 МВт. Об этом заявил оператор энергосистемы Украины «Укрэнерго».
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В мире , Правительство Украины , Киев , Москва
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