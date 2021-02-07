Учёные из группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посетившие китайский город Ухань, где была зарегистрирована первая вспышка коронавируса в декабре 2019 года, заявили об обнаружении «важных улик».
Специалисты побывали в Уханьском институте вирусологии, посетили местный рынок морепродуктов Хуанань а также крупнейший рынок Байшачжоу, где продаются свежее мясо и рыба. Ранее они также проинспектировали две больницы, которые первыми начали принимать пациентов с COVID-19.
По словам зоолога из Нью-Йорка Питера Дашака, «важные улики» были обнаружены в ходе посещения рыбного рынка Хуанань. Как пишет Bloomberg со ссылкой на специалиста, рынок был закрыт сразу после выявления инфекции, поэтому он «практические не был повреждён».
Люди ушли в спешке, они оставили оборудование, они оставили посуду, они оставили доказательства того, что происходило, и это то, что мы застали, — рассказал Дашак.