Учёные из группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посетившие китайский город Ухань, где была зарегистрирована первая вспышка коронавируса в декабре 2019 года, заявили об обнаружении «важных улик».

Специалисты побывали в Уханьском институте вирусологии, посетили местный рынок морепродуктов Хуанань а также крупнейший рынок Байшачжоу, где продаются свежее мясо и рыба. Ранее они также проинспектировали две больницы, которые первыми начали принимать пациентов с COVID-19.

По словам зоолога из Нью-Йорка Питера Дашака, «важные улики» были обнаружены в ходе посещения рыбного рынка Хуанань. Как пишет Bloomberg со ссылкой на специалиста, рынок был закрыт сразу после выявления инфекции, поэтому он «практические не был повреждён».