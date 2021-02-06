Член международной группы специалистов под руководством ВОЗ доктор Питер Дасзак заявил, что китайские власти предоставили экспертам полный доступ ко всем запрошенным объектам и возможность пообщаться со всеми людьми, встречи с которыми были необходимы для изучения происхождения коронавируса.

"Нас спросили, где мы хотим побывать. Мы предоставили принимающей стороне список. Как видите, судя по тому, где мы были, мы побывали во всех ключевых местах", — сообщил в интервью агентству Associated Press, опубликованном в пятницу, Дасзак, возглавляющий неправительственную экологическую организацию EcoHealth Alliance.

Президент EcoHealth отметил, что, помимо визита в Уханьский институт вирусологии, команде также удалось посетить уханьский рынок морепродуктов "Хуанань", где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса, и больницы, которые занимались лечением пациентов во время первой вспышки инфекции в конце 2019 — начале 2020 года. Дасзак отметил, что в ближайшие дни эксперты ВОЗ будут анализировать полученные данные и консультироваться с китайскими коллегами. Предварительные выводы будут представлены на брифинге, который состоится в среду, после чего команда специалистов покинет Китай. При этом он подчеркнул, что, для того чтобы окончательно установить происхождение вируса, вероятно, потребуются годы.

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. После приезда они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами. В пятницу эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове информировала, что международная группа специалистов под руководством ВОЗ завершает свою работу в Китае и подготовит по итогам проведенной работы подробный отчет. Она подчеркнула, что отчет не даст ответов на все имеющиеся вопросы, специалистам необходимо провести дополнительные исследования.