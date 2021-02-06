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Подросток совершил перелет из Великобритании в Нидерланды на шасси самолета 

Мир24 13 минут назад
Подросток перелетел из Великобритании в Нидерланды на шасси самолета
Фото: Mir24.tv / Дмитрий Белицкий
Подросток из Африки зайцем совершил перелет из британского аэропорта Станстед в нидерландский Бэк на шасси самолета, пишет британская газета The Mirror.
Сообщается, что подростка обнаружили сотрудники нидерландского аэропорта. Он был тут же доставлен в больницу в тяжелом состоянии из-за переохлаждения. Специалисты считают, что ему невероятно повезло, потому что попытки совершить полет на нижней части шасси обычно заканчиваются смертью от переохлаждения или падением с самолета во время полета.
Личность путешественника установить пока не получилось. Правоохранители считают, что подросток забрался в самолет в Кении. Именно оттуда самолет совершил рейс в Турцию, а затем отправился в Лондон. Специалисты исключили вероятность того, что подросток забрался в самолет в Британии.
По факту инцидента полиция Нидерландов начала расследование. Там предполагают, что такая попытка перебраться в Европу могла быть не единственной.
Ранее стало известно, что в Нью-Йорке пара неожиданно решила покинуть самолет перед взлетом и воспользовалась аварийным выходом.
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Комментарии
В мире , Происшествия , Кения , Лондон , Нидерланды , Нью-Йорк , США , Великобритания , Турция
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