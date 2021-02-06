Родина вирусов: Южной Африке предрекли новые штаммы 

Южная Африка , которая стала «родиной» одного из штаммов COVID-19, может породить новые мутации коронавируса, если системе здравоохранения региона не будет оказана должная помощь. Обеспокоенность этим вопросом прослеживается во внутренних служебных записках местных сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID), которых натиск южноафриканской инфекции, похоже, застал врасплох.

Внутренняя аналитика USAID, которую опубликовал портал Foreign Policy, свидетельствует не только о коллапсе южноафриканской системы здравоохранения, но и о банальном упадке духа.

Значительная часть нашего рабочего дня сейчас тратится на обследование больных коллег (у нас есть система напарников) и предоставление информации об их состоянии здоровья, — говорится в одной из записок.

В последние месяцы президентства Дональда Трампа некоторые представители гуманитарной миссии, работающие в регионе, обратились с просьбами о разрешении на так называемые санкционированные выезды, которые позволяют американским официальным лицам, находящимся за границей и опасающимся за здоровье и безопасность, временно вернуться в США.

Утверждается, что несмотря на быстрорастущее число случаев заболевания южноафриканским штаммом, американцы, которые работали в странах Африки к югу от Сахары, так и не получили в последние дни трамповской администрации никаких указаний по поводу того, можно ли им покидать регион. По оценкам Foreign Policy, со сменой команды в Белом доме ситуация несколько изменилась.

В Южной Африке действует относительно эффективная система здравоохранения, но в бедных странах региона иногда приходится полагаться исключительно на медицинскую эвакуацию для лечения тяжёлых случаев. Один из местных чиновников, которого цитирует Foreign Policy, заметил, что подобная эвакуация нередко занимает от 48 до 72 часов. По его словам, при инфицировании COVID-19 «это может быть смертным приговором».

Безусловно, содержание этих внутренних записок отражает те сложности, с которыми придётся столкнуться недавно выдвинутой на пост главы USAID Саманте Пауэр и руководству других гуманитарных агентств. Однако есть гораздо более серьёзные опасения, которые заключаются в том, что нерешённость проблем на юге Африки может законсервировать COVID-19 в этом регионе и стать фактором появления новых вариантов этой инфекции. Неслучайно в своей недавней колонке генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заметил, что неконтролируемое распространение заболевания «может привести к появлению более заразных вариантов, что приведёт к резкому росту числа заболевших».

Южноафриканский штамм давно вышел за пределы своего «родного» региона. В конце января глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски сообщила, что в Соединённых Штатах с большой вероятностью имеет место распространение нового штамма из ЮАР. Примечательно, по её словам, что два человека, которые заразились подобной разновидностью COVID-19 в американском штате Южная Каролина, не встречались друг с другом и даже не совершали дальних путешествий.

Валенски заявила, что на этом фоне Вашингтон «исходит сейчас из того, что данная разновидность распространяется среди населения». Впрочем, в ЦКПЗ заметили, что у исследователей пока что нет достоверных и надёжных свидетельств того, что южноафриканский вариант коронавируса провоцирует более тяжёлое заболевание, чем другие штаммы, в том числе «классический» COVID-19.