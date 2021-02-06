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Джонсон и Макрон обсудили борьбу с коронавирусом, Россию и Йемен 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Джонсон и Макрон обсудили борьбу с коронавирусом, РФ и Йемен
Фото: ТАСС
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили совместные усилия по борьбе с коронавирусом, а также Россию, Йемен и отношения с Ираном. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении канцелярии главы британского правительства.

"Лидеры обсудили борьбу с коронавирусом. Премьер-министр подчеркнул, что мировые лидеры будут играть важную роль в эффективном распространении вакцин с целью одолеть пандемию. Они согласились с тем, что успешная глобальная программа вакцинации потребует совместных усилий правительств", — отмечается в заявлении.

Помимо этого, стороны "обсудили ряд международных тем, включая Иран, Йемен, Ливию и Россию". "Они согласились с тем, что деятельность Великобритании, Франции и других европейских стран продолжает оставаться ключевой в вопросе создания более безопасного мира", — сказано в сообщении. Глава британского правительства в ходе разговора также указал, что выход страны из Европейского союза "открыл огромные возможности по углублению и расширению двусторонних отношений с Францией".
Кроме того, Джонсон рассказал Макрону о приоритетных направлениях деятельности Великобритании в период председательства в Группе семи (G7) в этом году и обратил внимание на значимость борьбы с изменением климата в преддверии 26-й Конференции участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая должна пройти в декабре в шотландском Глазго.
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В мире , Борис Джонсон , Эмманюэль Макрон , ЕС , ООН , Иран , Йемен , Ливия , Великобритания , Франция
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