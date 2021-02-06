Джонсон и Макрон обсудили борьбу с коронавирусом, РФ и Йемен

"Лидеры обсудили борьбу с коронавирусом. Премьер-министр подчеркнул, что мировые лидеры будут играть важную роль в эффективном распространении вакцин с целью одолеть пандемию. Они согласились с тем, что успешная глобальная программа вакцинации потребует совместных усилий правительств", — отмечается в заявлении.