США выступили за мирный диалог в Белоруссии

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Власти США выступают за налаживание мирного диалога между политическими силами в Белоруссии . С таким заявлением в пятницу, 5 февраля, выступил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не признают результаты выборов президента Белоруссии 2020 года и считают их подтасованными.

При этом представитель Госдепа от имени американских властей выразил поддержку мирного инклюзивного диалога, «который укрепит независимость, суверенитет Белоруссии с правительством, которое поддерживает фундаментальные права народа».

Прайс также пообещал, что официальный Вашингтон продолжит оказывать помощь народу Белоруссии и других стран мира, где «сталкиваются с огромной жестокостью, реализуя свои демократические права и свободы», сообщает РИА Новости

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