Швеция осудила Москву за высылку дипломата

"Решительно осуждаем необоснованное решение России выслать шведского дипломата. Поблагодарила его сегодня за его важную работу, в том числе за налаживание контактов между людьми с Россией. Обвинения русских совершенно беспочвенны. Мы оставляем за собой право отреагировать соответствующим образом на этот недружественный акт", — пояснила она.