Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Макрон заявил о солидарности с Германией по «Северному потоку 2» 

Прайм 1 час назад
Макрон поддержал позицию Меркель по «Северному потоку-2»
Фото: Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разделяет позицию Германии по проекту "Северный поток 2".
В пятницу в онлайн-режиме состоялось заседание совместного франко-немецкого совета по обороне и безопасности с участием Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.

"Я разделяю то, что сказала госпожа канцлер. Наш приоритет в Европе — это обеспечить энергетический переход в соответствии с нашими обязательствами по сокращению выбросов CO2. В этих рамках газ являются частью энергии этого перехода", — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам заседания совета.

Отказ ФРГ от "Северного потока-2" назвали неизбежным
Он также подчеркнул необходимость укрепления энергетического суверенитета Европы.

"У нас тесная координация по этому вопросу с госпожой канцлер. Несмотря на все комментарии, которые можно видеть, наши позиции скоординированы. Решение было принято. И я полностью солидарен. Наше стремление в том, чтобы ответить на проблему экологического перехода и укрепить европейский энергетический суверенитет. И мы должны работать над этой повесткой", — заявил Макрон.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
Видео дня. Дмитрий Шепелев готовится второй раз стать отцом
Прайм: последние новости
Украина просит Белоруссию экстренно поставить электричество Украина просит Белоруссию экстренно поставить электричество США оценивают возможность расширения санкций против России США оценивают возможность расширения санкций против России Назван срок вынесения решения судом Нидерландов по жалобе в деле ЮКОСа Назван срок вынесения решения судом Нидерландов по жалобе в деле ЮКОСа
Комментарии 610
В мире , Эммануэль Макрон , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
По боевикам ударили 500-килограммовой бомбой
00:18
По боевикам ударили 500-килограммовой бомбой
Армия Войска
Мэру Екатеринбурга привезли под окна гроб с покойницей
01:33
Мэру Екатеринбурга привезли под окна гроб с покойницей
Происшествия
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
00:12
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
Общество
Нашли убийц женщины-хореографа в Москве
01:03
Нашли убийц женщины-хореографа в Москве
Происшествия Криминал
Акула 20 метров тащила подводного охотника за собой
01:01
Акула 20 метров тащила подводного охотника за собой
Происшествия
Школьницы с остервенением избили продавца у всех на глазах
00:17
Школьницы с остервенением избили продавца у всех на глазах
Происшествия
Капот и лобовое в «мясо»: глыба уничтожила иномарку
00:20
Капот и лобовое в «мясо»: глыба уничтожила иномарку
Происшествия
В многоэтажке в Москве прогремел взрыв
00:08
В многоэтажке в Москве прогремел взрыв
Происшествия Новости Москвы
Россиянка нарастила самый длинный ноготь в мире
01:15
Россиянка нарастила самый длинный ноготь в мире
Общество
В Сочи сгорел автомобиль за 20 миллионов
00:49
В Сочи сгорел автомобиль за 20 миллионов
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение