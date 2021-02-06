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Байден пообещал поспешить для спасения экономики США 

ТК «Звезда» и ещё 4 22 минуты назад
Байден пообещал поспешить для спасения экономики США
Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress
Новый американский лидер Джо Байден рассказал о своих планах по спасению экономики Соединенных Штатов. По его мнению, восстановление благосостояния США после удара пандемии требует быстрых действий.

«Я буду действовать, и я буду действовать быстро», — цитирует президента RT.

Байден добавил, что экономика страны до сих пор находится в непростом положении. Глава государства отметил, что в настоящее время около четырех миллионов человек вынуждены сидеть без работы, а 24 миллионам взрослых граждан и 12 миллионам детей не хватает средств на пропитание.
Ранее президент США и глава РФ Владимир Путин констатировали наличие глубоких разногласий между государствами, требующих активного диалога. К такому выводу лидеры двух стран пришли в ходе состоявшейся до этого телефонной беседы.
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В мире , Джозеф Байден , Владимир Путин , США
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