В Швейцарии шесть человек умерли после прививки от коронавируса 

Надзорный орган Швейцарии за рынком лекарств Swissmedic заявил о 63 сообщениях о побочных реакциях, которые, как предполагается, вызваны вакцинами от COVID-19, говорится в заявлении федерального офиса общественного здравоохранения страны.

Как отмечается, по состоянию на 4 февраля Swissmedic провела оценку 63 сообщений о побочных эффектах, связанных с вакцинацией от COVID-19 в Швейцарии. При этом ни одно из сообщений на данный момент не говорит о проблемах с безопасностью у вакцин.

Больше всего побочных эффектов было выявлено у женщин (57%). Их всех сообщений 37 (59%) были сочтены несерьезными. Наиболее частыми были сообщения о слабых реакциях организма на прививку — головной боли, ознобе, лихорадке и боли в месте укола.

Двадцать шесть сообщений (41%) были сочтены серьезными. Среди побочных эффектов отмечалась отдышка, ангионевротические отеки, при которых обязательна госпитализация, сыпь, связанная с аллергическими реакциями, а также тяжелые гриппоподобные симптомы — высокая температура, боли в конечностях.

Среди сообщений о серьезных побочных эффектах в шести случаях отмечалась смерть пациентов в возрасте 85-92 лет, которые имели заболевания, существовавшие до вакцинации.

"С учетом имеющейся на сегодняшний день информации смерти, о которых идет речь, были связаны с заболеваниями, которые часто наблюдаются в данном возрасте (инфекции, сердечно-сосудистые заболевания или заболевания легких и дыхательных путей). Несмотря на то, что смерти совпали по времени, нет конкретных доказательств того, что они были вызваны вакцинацией", — подчеркнули в федеральном офисе общественного здравоохранения Швейцарии.

В настоящее время в Швейцарии активно идет вакцинация препаратами Pfizer/BioNTech и Moderna. Конфедерация закупила в общей сложности 16,5 миллионов доз вакцин от COVID-19 этих производителей.