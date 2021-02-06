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Испания запретила использовать вакцину AstraZeneca для пожилых 

News.ru и ещё 3 36 минут назад
Вакцину AstraZeneca запретили для пожилых в Испании
Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU
В Испании максимальный возраст вакцинации от коронавируса препаратом от компании AstraZeneca и Оксфордского университета установлен на уровне 55 лет. Такое решение приняло Министерство здравоохранения страны.
В сообщении ведомства говорится, что вакцинацию смогут пройти граждане старше 18 лет.
Первые дозы препарата должны поступить в страну в эти выходные. В первую очередь, вакцинировать будут медиков и социальных работников. Помимо AstraZeneca, в Испании также прививают препаратами Pfizer и BioNTech, а также Moderna.
Препарат от AstraZeneca одобрен для применения в ЕС, рекомендован к использованию для людей старше 18 лет. При этом, как отмечает Европейское агентство лекарственных средств, испытания вакцины не проводились на людях старше 55 лет и данных об эффективности средства для более пожилой категории граждан нет. Средняя эффективность вакцины AstraZeneca была определена на уровне 70%.
Ранее NEWS. ru писал о том, что человечество преодолеет пандемию коронавируса не раньше, чем через семь лет, если нынешние темпы вакцинации не изменятся.
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В мире , Минздрав РФ , ЕС , Испания
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