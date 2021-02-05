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Более тысячи человек скончались от коронавируса за сутки в Великобритании 

Вечерняя Москва 34 минуты назад
Более тысячи человек умерли от COVID за сутки в Британии
Фото: Reuters
Более тысячи человек скончались от коронавирусной инфекции за сутки в Великобритании. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Отмечается, что за сутки число новых случаев коронавируса в Великобритании составило 19 114. Всего с начала пандемии коронавирусную инфекцию в Соединенном Королевстве выявили почти у 3,9 миллиона человек, умерли 111 264 пациента. Вакцину от коронавируса в Великобритании уже получили около 11 миллионов жителей, сообщает РИА Новости.
Ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного. Он стал доминирующим в Лондоне.
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Позднее новую разновидность коронавируса обнаружили в других странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта COVID-19.
С 4 января в Великобритании введен уже третий по счету национальный локдаун.
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В мире , Минздрав РФ , ВОЗ , РИА Новости , Лондон , Великобритания
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