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Москва

ООН вычислила число нуждающихся в гуманитарной помощи украинцев 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
ООН вычислила число нуждающихся в гуманитарной помощи украинцев
Фото: РИА Новости
В 2021 году на Украине потребуется гуманитарная помощь более 1,9 млн граждан, заявила координатор ООН по гуманитарным вопросам в этой стране Оснат Лубрани.

«В текущем году мы нацелены помочь 1,9 млн наиболее уязвимых людей, согласно новому гуманитарному плану на 2021 год. Несмотря на растущие логистические сложности из-за пандемии, в 2020 году нам удалось доставить помощь более 1 млн человек, что несколько больше чем в прошлом», — цитирует Лубрани ТАСС.

Она добавила, что в ООН смогли адаптироваться к меняющимся условиям, но гумпомощь получилось доставить только до половины нуждающихся. Координатор ООН призвала все вовлеченные стороны оказывать помощь сотрудникам ООН для безопасного доступа в регионы.

«Уверена, что возможно найти решения, чтобы ослабить карантинные ограничения, обеспечив больший доступ гуманитарных сотрудников», — сказала она.

В 2021 году люди столкнутся с большими сложностями в доступе к медицине, гигиене и чистой воде, подчеркнула представитель ООН.

«Кроме того, на фоне пандемии ухудшается и физическое, и психологическое состояние людей, растет их потребность в психологической помощи», — указала координатор.

Ранее руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что необходимо расширить программу гуманитарной помощи на всех русскоговорящих жителей Украины.
В ноябре 2020 года МЧС России направило в Донбасс сотую по счету колонну с партией гуманитарной помощи.
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В мире , Денис Пушилин , ООН , МЧС , ИТАР-ТАСС
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