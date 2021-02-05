ООН вычислила число нуждающихся в гуманитарной помощи украинцев 

В 2021 году на Украине потребуется гуманитарная помощь более 1,9 млн граждан, заявила координатор ООН по гуманитарным вопросам в этой стране Оснат Лубрани.

«В текущем году мы нацелены помочь 1,9 млн наиболее уязвимых людей, согласно новому гуманитарному плану на 2021 год. Несмотря на растущие логистические сложности из-за пандемии, в 2020 году нам удалось доставить помощь более 1 млн человек, что несколько больше чем в прошлом», — цитирует Лубрани ТАСС.

Она добавила, что в ООН смогли адаптироваться к меняющимся условиям, но гумпомощь получилось доставить только до половины нуждающихся. Координатор ООН призвала все вовлеченные стороны оказывать помощь сотрудникам ООН для безопасного доступа в регионы.

«Уверена, что возможно найти решения, чтобы ослабить карантинные ограничения, обеспечив больший доступ гуманитарных сотрудников», — сказала она.

В 2021 году люди столкнутся с большими сложностями в доступе к медицине, гигиене и чистой воде, подчеркнула представитель ООН.

«Кроме того, на фоне пандемии ухудшается и физическое, и психологическое состояние людей, растет их потребность в психологической помощи», — указала координатор.

Ранее руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил , что необходимо расширить программу гуманитарной помощи на всех русскоговорящих жителей Украины.