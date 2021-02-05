Пандемия обошлась каждому итальянцу в 5400 евро 

В 2020 году пандемия коронавируса обошлась каждому гражданину Италии в 5420 евро, с такой оценкой выступили в пятницу, 5 февраля, в национальном Фонде предпринимателей.

Снижение ВВП страны стоило каждому гражданину в среднем 2371 евро, повышение госдолга Италии — 3049 евро.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла миллиарды евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизился на 8,8%, госдолг вырос более чем на 20% ВВП и приблизился к отметке в 160% ВВП.