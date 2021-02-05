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Пандемия обошлась каждому итальянцу в 5400 евро 

ИА Regnum 1 час назад
Пандемия обошлась каждому итальянцу в 5400 евро
Фото: Reuters
В 2020 году пандемия коронавируса обошлась каждому гражданину Италии в 5420 евро, с такой оценкой выступили в пятницу, 5 февраля, в национальном Фонде предпринимателей.
Снижение ВВП страны стоило каждому гражданину в среднем 2371 евро, повышение госдолга Италии — 3049 евро.
Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла миллиарды евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизился на 8,8%, госдолг вырос более чем на 20% ВВП и приблизился к отметке в 160% ВВП.
Число безработных, по экспертным оценкам, выросло на миллион человек, в основном речь идет о гражданах с временными и «серыми» контрактами, занятых в сферах туризма, общественного питания, торговли. Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств, ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.
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В мире , ЕС , Италия
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