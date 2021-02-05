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В Швейцарии после прививки от коронавируса умерли шесть человек 

ТАСС 57 минут назад
Шесть человек умерли после прививки в Швейцарии
Фото: Reuters
Швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic получило 63 уведомления о побочных явлениях после вакцинации от коронавируса, в шести случаях были зарегистрированы смертельные исходы после проведения прививки. Об этом говорится в опубликованном в пятницу на сайте правительства Швейцарии сообщении.

"По состоянию на 4 февраля агентство Swissmedic проанализировало в общей сложности 63 заявления о предположительно нежелательных последствиях, имеющих отношение к вакцинации от COVID-19 в Швейцарии", — отмечается в сообщении.

Большинство этих уведомлений (37, или 59%) "расцениваются как несерьезные". Это, в частности, головная боль, болевые ощущения в месте прививки, повышение температуры и озноб.
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К "серьезным" специалисты отнесли остальные 26 случаев (41%), среди которых — трудности с дыханием, аллергические реакции и боли в суставах, а также шесть случаев смерти вакцинированных. Во всех случаях с летальным исходом речь идет о людях в возрасте от 85 до 92 лет, "которые уже имели патологии до вакцинации". Среди таких патологий Swissmedic называет сердечно-сосудистые заболевания и болезни дыхательных путей. Подчеркивается, что "несмотря на совпадение по времени, на настоящий момент ничто конкретно не указывает на то, что причиной смерти послужила вакцинация". В этой связи Swissmedic пока не намерено что-либо менять в своей оценке "профиля риска и пользы вакцин от COVID-19".
Отмечается, правда, что к швейцарским медицинским властям — "особенно в последние дни" — поступили "дополнительные многочисленные заявления о возможных нежелательных последствиях, связанных с вакцинацией" от коронавируса. Swissmedic планирует познакомить с результатами анализа этой информации общественность, когда такая оценка будет проведена.
Швейцария переживает с конца июня 2020 года вторую волну заболеваемости коронавирусом — всего заразились 531 873 человека и 8 868 из них умерли. С 23 декабря 2020 года в стране проводится вакцинация населения. Разрешено применение двух вакцин — производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также американской компании Moderna.
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В мире , Pfizer
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