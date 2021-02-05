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Москва

ЕС призвал Россию пересмотреть решение о высылке дипломатов 

ТАСС и ещё 1 59 минут назад
ЕС призвал Россию пересмотреть решение о высылке дипломатов
Фото: РИА Новости
Евросоюз призвал Россию пересмотреть решение о высылке дипломатов Германии, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях протеста. Об этом заявил в пятницу представитель внешнеполитического ведомства ЕС Петер Стано.

"Верховный представитель выражает солидарность ЕС с этими странами-членами. Данное решение необходимо пересмотреть", — заявил Стано.

В ЕС осудили выдворение из России дипломатов трех европейских стран.
Стано также подтвердил, что Боррель был проинформирован об этом решении российской стороны в пятницу в ходе переговоров в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Верховный представитель категорически осуждает это решение и отвергает все обвинения в участии в манифестациях", — заявил он.

Россия объявила в пятницу персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломатов, которые участвовали в незаконных акциях в Москве и Петербурге 23 января.
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В мире , Сергей Лавров , МИД , ЕС , Германия , Москва , Польша , Швеция
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