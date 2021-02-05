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В Еврокомиссии допустили закупку вакцины «Спутник V» 

Газета.Ru 1 час назад
В Еврокомиссии допустили закупку вакцины «Спутник V»
Фото: globallookpress.com
"Портфеля" вакцин от коронавируса хватит для населения в ЕС, но Брюссель допускает закупку "Спутника V". Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

"Есть форумы для обсуждения с целью оценить масштаб имеющегося сейчас (у Еврокомиссии) портфеля вакцин и возможную необходимость расширить его на того или иного производителя", — сказал Мамер.

По его словам, нынешний портфель покрывает чрезвычайно большое количество доз вакцины, которое позволит вакцинировать всё европейское население.

"Но в принципе дверь никогда не закрыта. Однако существуют форумы, где это можно обсуждать", — сказал пресс-секретарь.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду на то, что российская вакцина "Спутник V" пройдет сертификацию в Европейском агентстве по лекарственным средствам.
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