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Москва

Зеленский готовится запретить партию Медведчука — СМИ 

Украина.ру 4 часа назад
Зеленский решил запретить партию Медведчука
Фото: Reuters
Офис президента Украины якобы начал работу над планом о запрете партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» как партии, которая работает на «врагов» в условиях гибридной войны. Об этом 5 февраля сообщает канал «Легитимный» в Telegram.

«Работать будут по схеме санкции через СНБО, как это есть сейчас по кейсу закрытия трёх оппозиционных телеканалов. Есть также план расколоть ОПЗЖ», — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.
Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.
«Оппозиционная платформа — За жизнь» инициировала процедуру импичмента президента.
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В мире , Тарас Козак , Владимир Зеленский
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