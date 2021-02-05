ЮАР начала вести консультации с Россией по поводу вакцины «Спутник V»

Правительство Южно-Африканской Республики ведет консультации с Россией на предмет возможного использования вакцины "Спутник V" в ЮАР. Об этом заявил в пятницу министр здравоохранения республики Звелини Мкизе.

"Мы установили по поводу "Спутника V" контакты с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи", — сообщил Мкизе в выступлении перед депутатами национального парламента. — Идут консультации, пока никакие документы не подписаны".

Между тем ученые и исследователи ЮАР считают впечатляющими результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V", которые были опубликованы на текущей неделе в журнале The Lancet. Южноафриканские специалисты отнесли вакцину "Спутник V" в группу наиболее эффективных прививок от коронавируса, куда также входят вакцины Pfizer и Moderna.