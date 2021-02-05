Гильдия киноактеров США поблагодарила Трампа за выход из нее

Гильдия киноактеров США (Screen Actors Guild Award, SAG) поблагодарила бывшего президента США Дональда Трампа за решение добровольно выйти из состава этого профессионального объединения, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на заявление SAG-AFTRA.

«Спасибо вам», — передает ТАСС заявлениt SAG-AFTRA.

Профсоюз в четверг опубликовал письмо 45-го президента США. Трамп в послании уведомил о своем решении выйти из состава профобъединения, членом которого он являлся с 1989 года. SAG-AFTRA несколько недель назад проголосовал за рассмотрение вопроса о целесообразности дальнейшего членства республиканца, учитывая его «роль в подстрекательстве к нападению на здание Конгресса 6 января».

С точки зрения профсоюзных деятелей, действия и заявления Трампа противоречат уставу SAG-AFTRA. «Дональд Трамп сделал мишенью для нападок такие основополагающие для профсоюза ценности, как демократия, истина, уважение американцев всех рас и вер, а также незыблемость свободы прессы», — отметила председатель объединения Габриэлль Картерис.

Трамп эпизодическую роль в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке». Съемки этого фрагмента проходили в нью-йоркском отеле Plaza, в то время принадлежавшем миллиардеру.