95-летнею секретаршу концлагеря обвинили в причастности к гибели 10 тысяч узников 

Германии бывшей секретарше коменданта нацистского концентрационного лагеря Штуттгоф предъявлено обвинение в причастности к гибели 10 тысяч узников. Об этом сообщает РИА Новости.

Штуттгоф, как сообщал «Рамблер», был создан в 1939 году на территории Польши вблизи одноименной деревни. В годы Второй мировой войны заключенными лагеря побывали около 110 тысяч человек. Около 65 тысяч из них погибли.

Сегодня стало известно, что 95-летней экс-секретарше коменданта лагеря предъявлено обвинение в причастности к гибели 10 тысяч человек.

Тем временем Hamburger Abendblatt сообщает о предъявлении обвинения в пособничестве и подстрекательстве к убийству более чем 10 тысяч узников Штуттгофа бывшей машинистке концлагеря. Ей 95 лет. Она живет в районе Пиннеберге в федеральной земле Германии Шлезвиг-Гольштейн. Женщина находится под следствием с 2016 года.