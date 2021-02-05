95-летнею секретаршу концлагеря обвинили в причастности к гибели 10 тысяч узников 

В Германии бывшей секретарше коменданта нацистского концентрационного лагеря Штуттгоф предъявлено обвинение в причастности к гибели 10 тысяч узников. Об этом сообщает РИА Новости.
Штуттгоф, как сообщал «Рамблер», был создан в 1939 году на территории Польши вблизи одноименной деревни. В годы Второй мировой войны заключенными лагеря побывали около 110 тысяч человек. Около 65 тысяч из них погибли.
Сегодня стало известно, что 95-летней экс-секретарше коменданта лагеря предъявлено обвинение в причастности к гибели 10 тысяч человек.
Тем временем Hamburger Abendblatt сообщает о предъявлении обвинения в пособничестве и подстрекательстве к убийству более чем 10 тысяч узников Штуттгофа бывшей машинистке концлагеря. Ей 95 лет. Она живет в районе Пиннеберге в федеральной земле Германии Шлезвиг-Гольштейн. Женщина находится под следствием с 2016 года.
В ноябре ФСБ рассекретила документы о деятельности нацистского концлагеря «Красный», который находился вблизи Симферополя. Документы, в частности, раскрывают личности узников, сведения об условиях их содержания и пытках, мест их массовых расстрелов и захоронений, схемы и места расположения зданий лагеря.