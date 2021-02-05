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Москва

В Сербии осудили бывшего начальника Генштаба ВС за шпионаж в пользу США 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
В Сербии осудили экс-начальника Генштаба ВС за шпионаж в пользу США
Фото: Reuters
Высший суд Белграда приговорил бывшего главу Генштаба Вооруженных сил Сербии Момчило Перишича к трем годам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу Соединенных Штатов. Об этом информирует агентство Tanjug.
Отмечается, что Перишич передавал засекреченные сведения сотруднику американского посольства в сербской столице Джону Нейбору. По данным издания, другие фигуранты дела были приговорены к 1,5 годам тюрьмы за разглашение военной тайны.
Перишич не согласился с приговором и заявил, что намерен оспорить решение суда.
Ранее Адвокат осужденного за шпионаж Уилана оценил шанс его обмена на россиянина при Байдене.
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В мире , Генштаб , Белград , Сербия , США
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