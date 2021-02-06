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Москва

В США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов со времен СССР 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 20 1 час назад
Американское издание Bloomberg считает, что создание первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» стало, возможно, самым существенным научный прорывом России с советских времен.
По оценке издания, обнародованные журналом The Lancet результаты третьей фазы клинического исследования «Спутника V» показали, что российская вакцина не уступает американским и европейским аналогам и гораздо более эффективна, чем препараты китайского производства. Как отмечает Bloomberg, после публикации многие страны «выстроились в очередь» в качестве потенциальных заказчиков вакцины, не менее 19 государств уже одобрили «Спутник V» для использования, в том числе член Евросоюза Венгрия, а Бразилия и Индия находятся в одном шаге от этого, передает ТАСС.
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По словам директора консалтинговой компании Control Risks Оксаны Антоненко, которые приводит агентство, успех российского препарата в борьбе с коронавирусом может усилить геополитическое влияние Москвы, в частности в Латинской Америке.
Европейские регулирующие органы также начинают рассматривать запрос на разрешение «Спутника V» после обещания ФРГ помочь ускорить эту процедуру. Как сообщил агентству главный редактор «Ланцета» Ричард Хортон, данный процесс может занять несколько месяцев ввиду необходимости предоставить подробные сведения о препарате. «Я действительно думаю, что эта российская вакцина получит широкое распространение, но [это произойдет] не быстро», — сказал он.
Напомним, один из самых влиятельных медицинских журналов мира — британо-нидерландское издание The Lancet опубликовало результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V». На примере более чем 20 тысяч добровольцев показано, что российский препарат сделан качественно. Он не вызывает серьезных побочных эффектов и формирует устойчивый иммунитет. Исследования «Спутника V» показали эффективность вакцины на уровне 91,6%.
Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
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В мире , Видео , Безопасность , Ангела Меркель , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , ЕС , ВОЗ , Bloomberg , ИТАР-ТАСС
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