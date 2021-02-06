В США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов со времен СССР 

Американское издание Bloomberg считает, что создание первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» стало, возможно, самым существенным научный прорывом России с советских времен.

ТАСС По оценке издания, обнародованные журналом The Lancet результаты третьей фазы клинического исследования «Спутника V» показали, что российская вакцина не уступает американским и европейским аналогам и гораздо более эффективна, чем препараты китайского производства. Как отмечает Bloomberg, после публикации многие страны «выстроились в очередь» в качестве потенциальных заказчиков вакцины, не менее 19 государств уже одобрили «Спутник V» для использования, в том числе член Евросоюза Венгрия , а Бразилия Индия находятся в одном шаге от этого, передает

По словам директора консалтинговой компании Control Risks Оксаны Антоненко, которые приводит агентство, успех российского препарата в борьбе с коронавирусом может усилить геополитическое влияние Москвы, в частности в Латинской Америке.

Европейские регулирующие органы также начинают рассматривать запрос на разрешение «Спутника V» после обещания ФРГ помочь ускорить эту процедуру. Как сообщил агентству главный редактор «Ланцета» Ричард Хортон, данный процесс может занять несколько месяцев ввиду необходимости предоставить подробные сведения о препарате. «Я действительно думаю, что эта российская вакцина получит широкое распространение, но [это произойдет] не быстро», — сказал он.