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Москва

Европейские дипломаты контактировали с адвокатами Навального 

РИА Новости и ещё 7 1 час назад
Дипломаты Евросоюза контактировали с адвокатами Навального
Фото: Газета.Ru
Европейские дипломаты контактировали с адвокатами Алексея Навального во время визита в Москву верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС.
Визит Борреля в Москву проходил 4-6 февраля. Он встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, представителями российских общественных организаций и академическим сообществом.

"Во время визита Борреля дипломаты ЕС поддерживали контакты с адвокатами Навального", — сказано в сообщении.

Пресс-служба Борреля ранее сообщала, что проводила накануне визита контакты с "командой Навального" для возможной организации встречи главы евродипломатии с российским блогером.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, обратились с призывом к российским властям освободить Навального. МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
При рассмотрении дела блогера суд посетили около 20 иностранных дипломатических работников и множество корреспондентов. При этом иностранные дипломаты и журналисты 4 февраля проигнорировали заседание Тимирязевского суда Москвы, арестовавшего на семь суток гражданина Франции и РФ Сирила Даниелу за участие в несогласованной акции.
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В мире , Ив Роше , Алексей Навальный , Сергей Лавров , МИД , ЕС , ФСИН , Бельгия , Брюссель , Германия , Москва , США , Великобритания , Франция
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