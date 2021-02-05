Неизвестный пробрался на базу ВВС США за несколько часов до прибытия Байдена

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В американском штате Мэриленд неизвестный проник на авиационную базу Эндрюс, где базируется президентский самолет Air Force One, сообщают СМИ со ссылкой на представителя базы.

«Лицо, не имеющее разрешения, получило доступ на объединенную базу Эндрюс. Проводится расследование инцидента», — сказал официальный представитель авиабазы, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC.

По данным канала, неизвестный человек проник на базу за несколько часов до того, как туда должен был прибыть президент Джозеф Байден

База используется для перелетов главы американского государства, вице-президента и других официальных лиц. У Байдена в пятницу был запланирован вылет с этого аэродрома в штат Дэлавер.