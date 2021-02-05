Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

За несколько часов до приезда Байдена на президентскую авиабазу США проник неизвестный 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 30 минут назад
Неизвестный пробрался на базу ВВС США за несколько часов до прибытия Байдена
Фото: РИА Новости
В американском штате Мэриленд неизвестный проник на авиационную базу Эндрюс, где базируется президентский самолет Air Force One, сообщают СМИ со ссылкой на представителя базы.

«Лицо, не имеющее разрешения, получило доступ на объединенную базу Эндрюс. Проводится расследование инцидента», — сказал официальный представитель авиабазы, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC.

По данным канала, неизвестный человек проник на базу за несколько часов до того, как туда должен был прибыть президент Джозеф Байден.
Британский военный две недели прятал любовницу в шкафу на авиабазе
База используется для перелетов главы американского государства, вице-президента и других официальных лиц. У Байдена в пятницу был запланирован вылет с этого аэродрома в штат Дэлавер.
Видео дня. Дмитрий Шепелев готовится второй раз стать отцом
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Байден не решился объявить Россию главным врагом США Байден не решился объявить Россию главным врагом США Грузия раскритиковала Россию за приговор стрелявшему по российским военным грузина Грузия раскритиковала Россию за приговор стрелявшему по российским военным грузина Украина попросила Белоруссию об экстренной поставке электричества Украина попросила Белоруссию об экстренной поставке электричества
В мире , Джозеф Байден , РИА Новости , телеканал АВС , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
00:12
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
Общество
Задержаны убийцы женщины-хореографа в Москве
01:03
Задержаны убийцы женщины-хореографа в Москве
Происшествия Криминал
Глыбы льда раздавили автомобиль с водителем
00:20
Глыбы льда раздавили автомобиль с водителем
Происшествия
В многоэтажке в Москве прогремел взрыв
00:08
В многоэтажке в Москве прогремел взрыв
Происшествия Новости Москвы
Мэру Екатеринбурга привезли под окна гроб с покойницей
01:33
Мэру Екатеринбурга привезли под окна гроб с покойницей
Происшествия
Россиянка нарастила самый длинный ноготь в мире
01:15
Россиянка нарастила самый длинный ноготь в мире
Общество
Школьницы с остервенением избили продавца «Пятерочки»
00:17
Школьницы с остервенением избили продавца «Пятерочки»
Происшествия
По боевикам ударили 500-килограммовой бомбой
00:18
По боевикам ударили 500-килограммовой бомбой
Армия Войска
Luxury-автомобиль за десятки миллионов рублей сгорел в Сочи
00:49
Luxury-автомобиль за десятки миллионов рублей сгорел в Сочи
Происшествия Пожары
Видео дозаправки истребителей в небе над Липецком
00:47
Видео дозаправки истребителей в небе над Липецком
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение