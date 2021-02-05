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Москва

Польша решила ослабить карантинные меры 

RT на русском 1 час назад
Польша ослабит карантинные меры
Фото: EPA
Министр культуры и спорта Польши Петр Глиньский заявил, что власти страны приняли решение ослабить карантинные меры, введённые из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
По его словам, через неделю власти откроют доступ на некоторые не работавшие из-за пандемии объекты спорта и культуры.

«С 12 февраля открываются кинотеатры, театры, филармонии, оперы. Также открываются спортивные объекты, работающие на открытом пространстве — стадионы, теннисные корты, горнолыжные склоны», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что люди на соответствующих объектах должны будут придерживать гигиенических правил, в частности, носить маски и сохранять дистанцию.
Ранее сообщалось, что Польша в феврале получит вакцину от коронавируса компании AstraZeneca и использует её для вакцинации учителей.
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В мире , Петр Глиньский , РИА Новости , Польша
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