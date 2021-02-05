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Москва

Грузия раскритиковала Россию за приговор стрелявшему по российским военным грузина 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Грузию возмутил приговор России военному
Фото: Reuters
Грузия возложила на Россию ответственность за осуждение Верховным судом Южной Осетии на 12,5 лет гражданина Грузии Зазы Гахеладзе, задержанного в прошлом году за незаконное пересечение границы и стрельбу в сторону российских военных, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
МИД Грузии выразил «глубочайшее возмущение» в связи с «провокационным решением российского оккупационного режима» — после войны 2008 года Тбилиси называет Абхазию и Южную Осетию «территориями, оккупированными Россией».

«Это реальное проявление деструктивных планов России с целью дестабилизации в Грузии, и это происходит на фоне деклараций Москвы о желании диалога и сотрудничества», — заявили в МИД Грузии.

Грузинское внешнеполитическое ведомство также отметило, что этот приговор «несет опасность эскалации, целенаправленно мешает процессу мирных переговоров, осложняет на месте вопросы безопасности».
Грузия в этом заявлении, в частности, призвала Россию «прекратить тяжелые нарушения прав человека на оккупированных территориях».
Тбилиси призвал международное сообщество помочь в освобождении приговоренного грузина.
Выступила с заявлением и Служба госбезопасности Грузии, и она также возложила ответственность на российскую сторону, которая «осуществляет эффективный контроль» в Южной Осетии.
В этом заявлении обвинения Гахеладзе названы «выдуманными, абсурдными».
Верховный суд Южной Осетии приговорил гражданина Грузии, жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Гахеладзе признали виновным по обеим статьям обвинения — ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы).
Российские военные задержали Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они ранили Гахеладзе в ногу. Грузина обвинили, что он пытался скрыться и произвел около десять выстрелов в сторону российских военнослужащих.
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В мире , МИД , Деловая газета "Взгляд" , Абхазия , Грузия , Москва , Тбилиси , Южная Осетия
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