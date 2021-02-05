Политолог заявил о плане Байдена расколоть альянс России с Китаем 

Приоритетной целью нового президента США является сдерживание Китая и раскол его альянса с Россией. Об этом РИА Новости заявил российский политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.
«Рамблер» писал, что ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия стремится нанести ущерб американской демократии и заверил, что Вашингтон больше не станет идти на уступки Москве и заставит ее заплатить за свои действия.
Межуев отметил, что, даже если бы и захотел, Байден не может проявлять какую-то слабость по отношению к России.
«Республиканцы, которых только что обвинили в том, что их президент был российской марионеткой, естественно, врубят антироссийскую кампанию на полную силу. Поэтому я бы сейчас не очень обращал внимание на эти его резкие внешнеполитические заявления, они должны были быть такими, наверное, и какие-то действия последуют», — пояснил эксперт.
Он отметил, что в этом плане 2021 год может быть сложным для России, однако стратегические планы нового американского лидера все же больше связаны с Китаем.
«Стратегический план Байдена заключается в том, чтобы не отпускать Россию к Китаю, чтобы все-таки расколоть этот альянс», — пояснил Борис Межуев.
По мнению политолога, вряд ли приоритетом для администрации США станет борьба с Россией, «не из-за особой любви к нашей стране, а в силу понимания того, что полный альянс Китая и России будет не выгоден Западу».