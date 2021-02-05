Лавров назвал нездоровой ситуацией текущие отношения России и ЕС

Отсутствие нормальности в отношениях России и Евросоюза — нездоровая ситуация и никому не приносит пользы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.
Такое заявление министр иностранных дел России сделал на встрече с верховным представителем ЕC по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем в Москве.
«Главная проблема, с которой мы все сталкиваемся — это отсутствие нормальности в отношениях между Россией и Европейским союзом, между двумя крупнейшими игроками на евразийском пространстве. Это, конечно, нездоровая ситуация, которая не приносит блага никому», — подчеркнул Лавров.
Он также заверил Борреля в готовности отвечать на любые вопросы, которые будут им подняты в ходе переговоров.
Как сообщал «Рамблер», ранее депутаты Европарламента приняли резолюцию в связи с арестом учредителя Фонда борьбы с коррупцией, который был включен Минюстом России в список организаций, выполняющих функции иностранного агента, Алексея Навального, потребовав от Евросоюза «незамедлительно препятствовать завершению проекта „Северный поток — 2“, а также „чувствительно усилить“ антироссийские санкции.