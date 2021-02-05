Лавров назвал нездоровой ситуацией текущие отношения России и ЕС

Такое заявление министр иностранных дел России сделал на встрече с верховным представителем ЕC по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем в Москве.

«Главная проблема, с которой мы все сталкиваемся — это отсутствие нормальности в отношениях между Россией и Европейским союзом, между двумя крупнейшими игроками на евразийском пространстве. Это, конечно, нездоровая ситуация, которая не приносит блага никому», — подчеркнул Лавров.

Он также заверил Борреля в готовности отвечать на любые вопросы, которые будут им подняты в ходе переговоров.