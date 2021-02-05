Обзор иноСМИ: Слитый Гретой Тунберг документ спровоцировал скандал 

Байдена призвали «покончить с глупостями» и разобраться с Россией

Перед выборами Джо Байден ясно заявил, что Россия представляет собой наиболее серьезную угрозу для национальной безопасности США пишет The Washington Times. После декабрьских сообщений об атаке «русских хакеров» на правительство США стало понятно, что Москва и Вашингтон окажутся «практически в состоянии войны».

Сейчас все внимание западной прессы приковано к российской оппозиции и подавлению протестов. Такое смешение внутриполитических вопросов с «различными кибер-сложностями» создало тревожный «идеальный шторм» для отношений США и России. The Washington Times отмечает, что кибератаки и «русские тролли», пытающиеся «разделить Америку», — не главная угроза («как будто бы Америка уже не разделена»).

«Давайте покончим с этими досадными глупостями и обратимся к действительно серьезной угрозе национальной безопасности, а именно к проблемам ядерного оружия», — подчеркнула газета.

Слитый Гретой Тунберг документ спровоцировал скандал

Шведская активистка Грета Тунберг опубликовала в своем твиттере методическое пособие по написанию постов (предположительно, оно было составлено для нее) и быстро его удалила, пишет Breitbart. Документ содержал серию советов и указаний, кого следует отмечать в твитах (к примеру, поп-звезду Рианну).

В частности, Тунберг получила указание писать о восстании фермеров в Индии и митингах, запланированных у индийских посольств. Полиция Дели возбудила дело против активистки, заявив о недопустимости иностранного вмешательства во внутренние дела страны.

Румыны против церкви: дело о смерти ребенка после крещения

Православная церковь Румынии столкнулась с растущим давлением и требованиями изменить ритуал крещения, пишет The Guardian. Причиной стала гибель шестинедельного ребенка после церемонии, включающей троекратное погружение в воду.

В результате вскрытия в легких младенца обнаружили жидкость, прокуратура возбудила дело о непредумышленном убийстве против священника. Румынские СМИ рассказали о нескольких похожих смертях за последние годы, после чего онлайн-петиция с призывом изменить ритуал крещения собрала уже более 56 тысяч подписей. Представитель церкви Василе Банеску сказал, что священники могут выливать немного воды на лоб ребенка вместо полного погружения в воду. Однако в традиционалистском крыле церкви заявили, что ритуал не изменится.

Год без секса: как пандемия изменила жизни

Independent рассказала , что немало людей по всему миру живут без секса почти год из-за ограничений, вызванных пандемией. Газета обратила внимание на историю 23-летней британки Грейс, которая рассталась со своим бойфрендом всего за две недели до первого мартовского карантина.

За десять месяцев Грейс была лишь на одном свидании, а секса у нее не было вообще. Девушка живет с матерью, которая входит в группу риска. Грейс постоянно волнуется, что может заразить ее, старается не контактировать с людьми и развлекается секс-переписками. Психотерапевт Хильда Берк рассказала, что все больше ее клиентов говорят о страхе перед встречами в реальности.

На Украине объяснили живучесть «Северного потока-2»

Российское судно «Фортуна» начало работу на строительной площадке в водах Дании, игнорируя санкции США. Как пишет политолог Константин Соборный в своем материале для «Апострофа», «Северный поток-2» продолжают строить, потому что американцы ввели санкции против юридических лиц и частных компаний, но не против государств.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что для завершения проекта начали создавать фирмы— «пустышки», которым не так страшны санкции.

« [Трубоукладчики] указывают в держателях каких-то подставных лиц, чуть ли не бомжей», — заявил он.

Однако для нормальной работы газопровода нужно, чтобы кто-то его страховал, выдавал лицензии, сертифицировал его работу. На это, по мнению украинских экспертов, международные компании могут не пойти из-за угрозы санкций.