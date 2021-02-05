Турки анонсировали новый турсезон 

Турецкие власти назвали месяц, когда готовы будут принимать туристов, сообщает РИА Новости. Летний сезон в стране решили начать в середине весны.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой подчеркнул, что в апреле страна уже будет готова к приему туристов, в том числе из России . Месяц был выбран не зря. В случае с россиянами турецкие власти решили дать возможность туристам отдохнуть на побережье Средиземного моря на майских праздниках. Только потом, в середине мая, откроются направления для внутреннего туризма.

«Наша цель — начать летний сезон в апреле. Мы ожидаем в первую очередь туристов из европейских стран», — подчеркнул министр.

Он отметил, что по итогам 2020 года страну посетили около 2,13 миллиона россиян. Граждане РФ в результате стали самыми частыми гостями на турецких курортах по сравнению с представителями других стран.

Ранее, как сообщал «Рамблер», на Пхукете назвали срок открытия границ для туристов. Предполагается, что в Тайланде турпоток начнет восстанавливаться уже в октябре 2021 года. Представители таиландского туристического бизнес-сообщества отметили, что сфера может не пережить потери еще одного зимнего сезона. Главное препятствие для иностранных туристов сегодня — двухнедельный карантин. Чтобы его избежать, необходимо как можно раньше сформировать у местного населения коллективный иммунитет. Именно поэтому бизнесмены решили на свои средства провести вакцинацию, поскольку государственная программа предполагает формирование коллективного иммунитета только в 2022 году. Прививать планируется жителей старше 18 лет. Инициативу уже обсуждают в торговой палате и туристической ассоциации Пхукета. Предприниматели собираются закупать вакцину у частных компаний. В первую очередь они рассматривают вариант приобретения китайского препарата Sinovac.